В «Новой почте» прокомментировали слухи о планах заняться переводами криптовалют

Украинская компания «Новая почта» планирует диверсифицировать деятельность и начать оказывать ряд финансовых услуг, но речь о криптовалютных переводах пока не идет. Об этом представители компании заявили в комментарии ForkLog.

Они рассказали, что зарегистрировали торговую марку NovaSpace для усиления финансовой составляющей бизнеса.

"Мы планируем расширить деятельность финансового подразделения NovaPay, увеличив количество финансовых продуктов и сервисов, которые не связаны с логистикой", — отметили в «Новой почте».

Ранее ряд местных СМИ распространил информацию, что «Новая почта» планирует предоставлять услуги по переводу криптовалют. В своих предположениях издания ссылались на КВЭДы, указанные при регистрации торговой марки в Укрпатенте.

Они включают в себя:

разработку компьютерного ПО, а также приложений и платформ;

оказание брокерских услуг;

выпуск кредитных карт;

переводы виртуальной валюты и обработку платежей;

консультирование в сфере IT и проектирование компьютерных систем.

Тем не менее представители "Новой почты" заявили ForkLog, что пока не афишируют виды продуктов и конкретные услуги, поскольку они все еще находятся в стадии разработки.

В компании добавили, что получили запрос на новые услуги от клиентов, как физлиц, так и бизнеса.

"Вторым фактором стало принятие в этом году нового закона "О платежных услугах", который значительно расширил возможности для финансовых небанковских организаций", — сообщили они.

Подписанный 30 июля закон «О платежных услугах» разграничивает понятия цифровых валют центробанков и электронных денег, а также позволяет Нацбанку выпустить собственную цифровую валюту.

Напомним, в августе «Новая почта» утратила часть клиентских посылок в результате пожара. В качестве компенсации за сгоревший ASIC-майнер стоимостью $4000 компания предложила выплатить клиенту $7, согласно сумме, указанной им в накладной.