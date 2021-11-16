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В «Новой почте» прокомментировали слухи о планах заняться переводами криптовалют

В «Новой почте» прокомментировали слухи о планах заняться переводами криптовалют


Украинская компания «Новая почта» планирует диверсифицировать деятельность и начать оказывать ряд финансовых услуг, но речь о криптовалютных переводах пока не идет. Об этом представители компании заявили в комментарии ForkLog.


Они рассказали, что зарегистрировали торговую марку NovaSpace для усиления финансовой составляющей бизнеса. 


"Мы планируем расширить деятельность финансового подразделения NovaPay, увеличив количество финансовых продуктов и сервисов, которые не связаны с логистикой", — отметили в «Новой почте».


Ранее ряд местных СМИ распространил информацию, что «Новая почта» планирует предоставлять услуги по переводу криптовалют. В своих предположениях издания ссылались на КВЭДы, указанные при регистрации торговой марки в Укрпатенте.


Они включают в себя: 


  • разработку компьютерного ПО, а также приложений и платформ;
  • оказание брокерских услуг;
  • выпуск кредитных карт;
  • переводы виртуальной валюты и обработку платежей;
  • консультирование в сфере IT и проектирование компьютерных систем.

Тем не менее представители "Новой почты" заявили ForkLog, что пока не афишируют виды продуктов и конкретные услуги, поскольку они все еще находятся в стадии разработки.


В компании добавили, что получили запрос на новые услуги от клиентов, как физлиц, так и бизнеса. 


"Вторым фактором стало принятие в этом году нового закона "О платежных услугах", который значительно расширил возможности для финансовых небанковских организаций", — сообщили они.


Подписанный 30 июля закон «О платежных услугах» разграничивает понятия цифровых валют центробанков и электронных денег, а также позволяет Нацбанку выпустить собственную цифровую валюту.


Напомним, в августе «Новая почта» утратила часть клиентских посылок в результате пожара. В качестве компенсации за сгоревший ASIC-майнер стоимостью $4000 компания предложила выплатить клиенту $7, согласно сумме, указанной им в накладной.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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