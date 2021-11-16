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В перевернувшейся в районе деревни Шарагун Боханского района Toyota Caldina погибла 74-летняя пассажирка

В перевернувшейся в районе деревни Шарагун Боханского района Toyota Caldina погибла 74-летняя пассажирка

Вечером 15 ноября в районе деревни Шарагун Боханского района в результате ДТП погибла 74-летняя женщина. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате автоаварии 74- летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водителя доставили в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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