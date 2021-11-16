В перевернувшейся в районе деревни Шарагун Боханского района Toyota Caldina погибла 74-летняя пассажирка

Вечером 15 ноября в районе деревни Шарагун Боханского района в результате ДТП погибла 74-летняя женщина. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате автоаварии 74- летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водителя доставили в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области