В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу

Генпрокуратура РФ подготовила законопроект о признании криптовалют и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Краснова.

По его словам, в России растет число преступлений, совершенных с применением современных финансовых технологий. Генпрокурор связал это с пробелами в правовом регулировании криптовалютного рынка.

«По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства. Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект», — заявил Краснов.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он признает криптовалюты имуществом и запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг на территории РФ.

Также по действующему законодательству цифровые валюты отнесены к имуществу в рамках закона о банкротстве, об исполнительном производстве, «противоотмывочного» закона и закона о противодействии коррупции.

В декабре 2020 года в Госдуму внесли законопроект, который признавал криптовалюты имуществом в целях налогообложения, однако документ пока не принят.