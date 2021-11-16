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В России пройдет ежегодная акция «Елка желаний»

В России пройдет ежегодная акция «Елка желаний»

В России пройдет ежегодная акция «Елка желаний», сообщает Федеральное агентство по делам молодежи. 

Предновогоднюю акцию запустил в четвертый раз всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Елка желаний» – это один из популярнейших волонтерских проектов, который имеет поистине всенародный охват. С каждым годом все больше молодых людей проявляют интерес к ней и вступают в ряды волонтеров, чтобы подарить праздник несовершеннолетним ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Акция проводится с 2018 года и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. В этом году «Елка желаний» будет точкой притяжения добрых дел на традиционном добровольческом мероприятии – Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», который пройдет с 3 по 5 декабря и станет особенной площадкой концентрации добрых дел», – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«В этом году заявки на участие мы будем принимать с 15 ноября по 11 декабря, акция продлится до 28 февраля 2022 года. Присоединиться к акции можно уже сейчас на сайте елкажеланий.рф. Также совсем скоро на общем собрании клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге предновогодняя акция «Елка желаний» запустится вновь, и у лидеров России будет возможность поделиться теплом с семьями и детьми, которые нуждаются в помощи», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. 

В акции «Елка желаний» могут участвовать граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет включительно; граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 лет; дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет включительно, а также дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

# Общество
По материалам: edu.ru

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