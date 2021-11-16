В Счетной палате сочли работу системы ОМС недостаточно эффективной

08:56 Автор: Кристина Стащенко

Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) функционирует недостаточно эффективно, в том числе из-за недостатков в организации финансирования и отсутствия стандартов медпомощи. Это следует из отчёта Счетной палаты, опубликованном 16 ноября.

В документе уточняется, что из-за отсутствия единых тарифов, в разных регионах стоимость одних и тех же медицинских услуг значительно различается. В результате из-за недостатка финансирования оказанной пациентам помощи по межтерриториальным расчетам растет задолженность регионов.

Сверхплановые объёмы медпомощи в своей статистике учитывают только некоторые субъекты. Из-за этого на финансирование застрахованных граждан по таким заранее непредусмотренным объемом необходимо дополнительно не менее 91,8 миллиарда рублей.

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Также для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты оказания медицинской помощи, на основании которых должны рассчитываться соответствующие тарифы.

Из-за того, что ряд расходов ОМС не включены в расчет, стоимость обеспечения работы самой системы разнится. Так, в территориальных фондах ОМС размеры финансового обеспечения органа в расчете на одного застрахованного различаются в разы: в Удмуртской Республике финансирование равняется 14 рублям, а в Ненецком автономном округе (НАО) — 916 рублям.

Также в счетной палате указали на низкую конкуренцию между медицинскими организациями. «Так, имеются ограничения по участию частных медицинских организаций в системе ОМС, в том числе связанные с недостаточно прозрачным порядком распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями», — говорится в отчете.

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Кроме того, в организации нормированного финансирования Счетная палата также обнаружила недостатки.

«Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС», — отметила на Коллегии заместитель Председателя Счетной палаты Галина Изотова.

В связи с этим, по итогам проверок российским медицинским организациям выставлены требования о возврате более 26 миллионов рублей.

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«По результатам проверок использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса (НСЗ), проведенных ТФОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям были выставлены требования о возврате средств в бюджет ТФОМС, использованных не по целевому назначению, на сумму более 26 млн рублей», — говорится в отчете.

В частности установлено, что некоторые организации предоставляли в заявках на получение средств НСЗ недостоверную информацию по количеству медработников.

Ранее сообщалось, что в следующем году на углублённую диспансеризацию граждан, которые перенесли коронавирус, направят восемь миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

По ее словам, проект бюджета фонда сформирован на основе прогноза социально-экономического развития на предстоящие три года. «Фонд заработной платы по данному прогнозу был увеличен почти на один триллион рублей, и, естественно, это отразилось бы на показателях доходов фонда», — сказала она.

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