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В Sea of Thieves бесплатно раздадут уникальные предметы в стиле Halo

В Sea of Thieves бесплатно раздадут уникальные предметы в стиле Halo


Разработчики из студии Rare анонсировали раздачу бесплатных предметов в стиле Halo в своем пиратском приключении. Мероприятие проходит в рамках празднования 20-летия серии Halo и 20-летия Xbox. Игроки смогут получить уникальные предметы в стиле Halo в игре Sea of Thieves в два этапа:



С 24 ноября по 1 декабря будет раздаваться набор «Спартанский корабль».



С 1 декабря по 8 декабря раздадут «Благородные спартанские паруса» и Флаг.

Ниже можно посмотреть на косметику в стиле Halo в рамках трейлера.


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По материалам: newxboxone

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