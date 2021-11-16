В Sea of Thieves бесплатно раздадут уникальные предметы в стиле Halo





Разработчики из студии Rare анонсировали раздачу бесплатных предметов в стиле Halo в своем пиратском приключении. Мероприятие проходит в рамках празднования 20-летия серии Halo и 20-летия Xbox. Игроки смогут получить уникальные предметы в стиле Halo в игре Sea of Thieves в два этапа:

С 24 ноября по 1 декабря будет раздаваться набор «Спартанский корабль».С 1 декабря по 8 декабря раздадут «Благородные спартанские паруса» и Флаг.

Ниже можно посмотреть на косметику в стиле Halo в рамках трейлера.

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