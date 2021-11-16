В школьных столовых Ульяновской области началась дополнительная витаминизация блюд

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области издано распоряжение, вводящее дополнительную витаминизацию питания обучающихся подведомственных образовательных организаций. Данная мера, как сообщается на официальном сайте министерства, направлена на укрепление иммунитета и профилактику вирусных заболеваний среди учащихся школ.

Во исполнение распоряжения во всех муниципалитетах региона приняты нормативно-правовые документы, регламентирующие дополнительную витаминизацию блюд при организации питания. В результате меню школьных столовых для младших школьников дополнились свежими фруктами, плодоовощными соками, витаминизированными напитками.

В соответствии с президентской программой, бесплатные горячие обеды в Ульяновской области получают около 53 тысяч учеников 1–4-х классов муниципальных и государственных школ.