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В сквере Кирова приступили к монтажу главной новогодней елки Иркутской области

В сквере Кирова приступили к монтажу главной новогодней елки Иркутской области

В Иркутске приступили к новогоднему оформлению. В сквере имени Кирова начался монтаж главной городской ёлки. В настоящее время идет установка 25-метрового каркаса. После этого конструкцию украсят искусственной хвоей и световыми элементами, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«В связи с теплой ноябрьской погодой, подрядчик приступил к сборке главной новогодней красавицы города на несколько дней раньше намеченного срока. А вот начать установку ледовых фигур пока не представляется возможным из-за погодных условий. Как только в городе установится устойчивая минусовая температура, на площадки выйдут мастера-художники ледовых композиций», – рассказали в управлении культуры администрации Иркутска.

Традиционно на главной площади к Новому году будет построен ледовый городок. Он будет состоять из 30 фигур. Основная тема – персонажи из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. На площади установят 12 больших ледяных скульптур, таких как Конек-горбунок, Жар-птица, Емеля с щукой, Водяной, Лиса и Колобок. Также в сквере установят семь детских маленьких фигур. Тут можно будет встретить Царевну-лягушку и Бабу Ягу.

Особенностью ледового оформления в этом году станут интерактивные ледовые конструкции, с которым смогут сфотографироваться все желающие. Это трон, письменный стол, сани, печь из сказки «По щучьему велению». Также городок в сквере Кирова украсят символы и главные цифры наступающего года изо льда — 2022 и входные группы. Новогоднее убранство дополнят световые фигуры и конструкции «звездное небо» и «фонтан».

Вопрос установки большой ледовой горки для катания, а также формата проведения мероприятий в честь торжественного открытия городской ёлки, будет рассматриваться на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. Решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.


Предыдущая новость по этой теме:

Новогоднее оформление Иркутска совместит в себе дореволюционный и современный город

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По материалам: irk

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