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В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

16 ноября в Томской области стартовали VII чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и IV чемпионат «Навыки мудрых». Об этом сообщает пресс-служба Департамента профессионального образования региона.

Мероприятия проводятся на 20 площадках колледжей и техникумов городов Томска, Асино, Кривошеинского и Колпашевского районов.

Участники продемонстрируют свои умения по 93 компетенциям, из которых 23 – новые. В их числе «Бережливое производство», «Инженерный дизайн CAD», «Малярные и декоративные работы», «Стоматология профилактическая», «Управление автогрейдером».

В чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia примут участие юниоры – студенты колледжей и техникумов, а также школьники и специалисты в возрасте от 50 лет и старше.

Оценивать конкурсантов будут более 460 экспертов.

23 и 24 ноября на дискуссионной площадке «Современная мастерская как один из инструментов подготовки кадров» будет обсуждаться подготовка квалифицированных кадров под запросы экономики региона.

Итоги чемпионатов подведут 27 ноября.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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