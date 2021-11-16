В Twitter назвали причину отказа от инвестиций в биткоин

Инвестировать денежные резервы Twitter в криптовалюты «сейчас не имеет смысла». Об этом финансовый директор компании Нед Сегал заявил в интервью WSJ.

По его словам, соцсеть предпочитает держать менее волатильные инструменты, например, ценные бумаги.

«Нам пришлось бы изменить инвестиционную политику и сделать выбор в пользу более волатильных активов», — добавил Сегал.

По состоянию на конец сентября, Twitter располагал $3,47 млрд в денежных средствах и их эквивалентах, а также $3,94 млрд в краткосрочных инвестициях.

Ранее Нед Сегал сообщал, что Twitter изучает возможности применения биткоина, однако это потребует от компании принятия дополнительных решений.

Тем временем основанная CEO Twitter Джеком Дорси платежная компания Square продолжает держать первую криптовалюту на балансе.

«Мы приобрели биткоин, и это, как нам кажется, не только демонстрирует нашу заинтересованность, но и может принести преимущества с финансовой точки зрения в долгосрочной перспективе», — заявили в Square.

Согласно Bitcoin Treasuries, Square владеет 8027 BTC. По курсу на момент написания активы оцениваются более чем в $486 млн.

В третьем квартале 2021 года выручка компании от продажи цифрового золота через приложение Cash App составила $1,82 млрд при валовой прибыли в $42 млн.

Напомним, в конце сентября Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты.

В ноябре соцсеть создала подразделение по блокчейну и криптовалютам.