Валерий Меладзе рассказал о подросшей дочери

Певец Валерий Меладзе недавно стал отцом в шестой раз. Артист и Альбина Джанабаева воспитывают троих общих детей: двух сыновей и дочь Агату, которая появилась на свет в апреле этого года. Музыкант не скрывает, что забота о малышке доставляет ему огромное удовольствие. Несмотря на насыщенный рабочий график, он все равно находит время на общение с ребенком. «Дочке семь месяцев. Она уже умеет ползать, садится и по тем звукам, которые она издает, мы можем понять, чего она хочет. Но свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — поделился музыкант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.Валерий Меладзе с женой и дочкой Меладзе и Джанабаева сознательно не стали нанимать няню. Супруги решили, что хотят сами заботиться о дочери в первые месяцы ее жизни. При этом ни Валерий, ни Альбина не захотели отказываться от творческого развития. Именно поэтому они пытаются совмещать работу и семейные дела. Напомним, что у Меладзе также есть три дочери от первого брака. Несмотря на то, что развод с бывшей супругой Ириной был скандальным, артист сумел сохранить с наследницами хорошие отношения. Они часто встречаются и проводят время вместе. А вот с Альбиной Джанабаевой старшие дети звезды не общаются. Пока никто из наследников Меладзе не связал свою жизнь с музыкой, но артист не теряет надежды. Он с детства прививает дочерям и сыновьям любовь к творчеству талантливых артистов и уверен, что рано или поздно это принесет свои плоды.