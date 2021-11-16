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Валерий Меладзе рассказал о подросшей дочери

Валерий Меладзе рассказал о подросшей дочери
Певец Валерий Меладзе недавно стал отцом в шестой раз. Артист и Альбина Джанабаева воспитывают троих общих детей: двух сыновей и дочь Агату, которая появилась на свет в апреле этого года. Музыкант не скрывает, что забота о малышке доставляет ему огромное удовольствие. Несмотря на насыщенный рабочий график, он все равно находит время на общение с ребенком. «Дочке семь месяцев. Она уже умеет ползать, садится и по тем звукам, которые она издает, мы можем понять, чего она хочет. Но свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — поделился музыкант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Валерий Меладзе с женой и дочкой Меладзе и Джанабаева сознательно не стали нанимать няню. Супруги решили, что хотят сами заботиться о дочери в первые месяцы ее жизни. При этом ни Валерий, ни Альбина не захотели отказываться от творческого развития. Именно поэтому они пытаются совмещать работу и семейные дела. Напомним, что у Меладзе также есть три дочери от первого брака. Несмотря на то, что развод с бывшей супругой Ириной был скандальным, артист сумел сохранить с наследницами хорошие отношения. Они часто встречаются и проводят время вместе. А вот с Альбиной Джанабаевой старшие дети звезды не общаются. Пока никто из наследников Меладзе не связал свою жизнь с музыкой, но артист не теряет надежды. Он с детства прививает дочерям и сыновьям любовь к творчеству талантливых артистов и уверен, что рано или поздно это принесет свои плоды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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