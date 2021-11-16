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Вера Брежнева призналась, что не сразу смогла забеременеть

Вера Брежнева призналась, что не сразу смогла забеременеть
39-летняя певица Вера Брежнева рассказала о своей личной жизни. Исполнительница хита «Реальная жизнь» — мама двух дочерей. Соня появилась на свет в отношениях с Виталием Войченко. Девушке сейчас 20 лет. Младшей, Саре, – 11. Она родилась от Михаила Кипермана. Поп-дива призналась, что всегда мечтала о счастливой семье. Экс-солистка группы «ВИА Гра» забеременела в 19-летнем возрасте. «Я очень хотела ребенка. Плюс встретила молодого человека, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучила очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я смотрю: вот моей Соне ребенка маленького», — отметила уроженка Днепродзержинска. Артистка очень близка с тремя своими сестрами. Семейные отношения для нее всегда будут на первом месте. Брежнева лояльно отнеслась к взрослению старшей дочери. Она спокойно отпустила Соню учиться в США. Однако ни она, ни Сара не стремятся к публичности. Работа в шоу-бизнесе их не прельщает.
Вера Брежнева с детьми Вера переживала, что в силу занятости не может достаточно времени уделять детям. Сейчас она изменила мнение. «Я думаю, что была чрезмерно строга со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок... Я уделяю столько времени детям, сколько могу уделить», — пояснила она. Поп-звезда замужем за своим продюсером Константином Меладзе. У супругов нет общих детей, однако это не мешает им быть счастливыми. Вера призналась, что чувствует себя как за каменной стеной. Певица позволила себя немного расслабиться, поскольку уверена в избраннике. «Мы нормальная семья. Иногда мы не можем позволить открытое проявление чувств... Романтика необходима! Задача двоих людей – сохранить флер букетно-конфетного периода на всю длительность отношений. Я вернула все свои навыки готовки, я так себя хорошо почувствовала!» — высказалась Брежнева в YouTube-шоу ЖВЛ.      
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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