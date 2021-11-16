VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт весной 2022 года
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в Санкт-Петербурге 11–13 апреля 2022 года, информирует Минпросвещения России.
Планируется, что в нём примут участие более 2,5 тысячи гостей более чем из 50 стран мира. Все мероприятия будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Форум будет состоять из восьми тематических блоков:
- «Устойчивый экономический рост»;
- «Развитие человеческого капитала»;
- «Экология и изменения климата»;
- «Северный морской путь – устойчивое судоходство и транспорт»;
- «Приоритетные отрасли Арктики»;
- «Здравоохранение в Арктической зоне в постковидный период»;
- «Наука и технологии»;
- «Арктический туризм».
Кроме того, свои разработки и проекты в интересах Арктической зоны на форуме представит Санкт-Петербург.