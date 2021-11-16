Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации

Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко оценила ход ликвидации накопленного экологического вреда БЦБК. Она отметила, что благодаря системной работе на площадке удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В заседании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители администрации президента, Минприроды, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, «ВЭБ.РФ» и другие.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— За весь период из «проблемных» карт-накопителей удалено 89 611 кубических метров надшламовой воды. Принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК позволили нам избежать критической ситуации — перелива воды на поверхность. Хотя погодные условия, обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди, увеличивали риски.

Контроль качества очистки надшламовых вод на регулярной проводит Росприроднадзор. ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») завершило инженерные изыскания и занимается проектированием работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский», а также территории канализационно-очистных сооружений. Председатель Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков представил заключение научно-технической экспертизы технических предложений организаций-разработчиков, которые войдут в проект рекультивации.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом»:
– Выбранные технологии войдут в проектную документацию по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский». А также территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными помещениями, содержащими черный щелок.

Также участники межведомственной рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся развития Байкальска. Вице-премьер отметила работу по созданию проекта социально-экономического развития города.

Виктория Абрамченко:
– Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан.

Игорь Кобзев доложил, что Градостроительный совет Иркутской области одобрил мастер-план комплексного развития Байкальска. В декабре документ обсудят на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Игорь Кобзев:
— По итогам разработки мастер-плана правительство Иркутской области совместно с «Центром развития Байкальского региона», администрациями Байкальска и Слюдянского района разработало проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Кроме того, сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках мастер-плана с привлечением частных инвестиций.

БЦБК с 1966 по 2013 год был градообразующим предприятием Байкальска с населением более 12 тысяч человек. В накопителях комбината за годы работы накопилось порядка 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. Осенью 2020 года правительство России назначило ликвидатором отходов Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом». Постоянно разрабатываются проекты экономического возрождения Байкальска, одним из них стало туристическое направление.

Предыдущая новость по этой теме:

300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры скоро отключат
Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры
Porsche 918 Spyder можно забрать бесплатно в Forza Horizon 5
Porsche 918 Spyder можно забрать бесплатно в Forza Horizon 5
Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox
Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox
Распродажа игр и DLC для Xbox — 150+ позиций со скидками: 16-23 ноября
Распродажа игр и DLC для Xbox — 150+ позиций со скидками: 16-23 ноября
Квадрат: что символизирует эта фигура в эзотерике
Квадрат: что символизирует эта фигура в эзотерике
Профильный комитет рекомендовал принять стратегию развития Иркутской области в первом чтении
Профильный комитет рекомендовал принять стратегию развития Иркутской
Конфликт между рабочими и местными жителями в поселке Залари произошел из-за девушки
Конфликт между рабочими и местными жителями в поселке Залари
368 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за две недели ноября
368 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за две недели
В перевернувшейся в районе деревни Шарагун Боханского района Toyota Caldina погибла 74-летняя пассажирка
В перевернувшейся в районе деревни Шарагун Боханского района Toyota
Предприятия Братска могут попасть под санкции Правительства РФ за загрязнение воздуха
Предприятия Братска могут попасть под санкции Правительства РФ за
Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации
Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение
Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал почему стал избегать людей
Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал

Топ на сегодня

Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами

Еще по теме

Абрамченко возглавила правительственную комиссию по охране Байкала
МЧС: ливни не повредили хранилища отходов Байкальского ЦБК
Путин попросил чиновников-сибиряков надеть шапки
Договор по рекультивации отходов БЦБК подписали губернатор Иркутской области и руководитель Росгеологии