Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко оценила ход ликвидации накопленного экологического вреда БЦБК. Она отметила, что благодаря системной работе на площадке удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В заседании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители администрации президента, Минприроды, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, «ВЭБ.РФ» и другие.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— За весь период из «проблемных» карт-накопителей удалено 89 611 кубических метров надшламовой воды. Принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК позволили нам избежать критической ситуации — перелива воды на поверхность. Хотя погодные условия, обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди, увеличивали риски.

Контроль качества очистки надшламовых вод на регулярной проводит Росприроднадзор. ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») завершило инженерные изыскания и занимается проектированием работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский», а также территории канализационно-очистных сооружений. Председатель Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков представил заключение научно-технической экспертизы технических предложений организаций-разработчиков, которые войдут в проект рекультивации.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом»:

– Выбранные технологии войдут в проектную документацию по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский». А также территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными помещениями, содержащими черный щелок.

Также участники межведомственной рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся развития Байкальска. Вице-премьер отметила работу по созданию проекта социально-экономического развития города.

Виктория Абрамченко:

– Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан.

Игорь Кобзев доложил, что Градостроительный совет Иркутской области одобрил мастер-план комплексного развития Байкальска. В декабре документ обсудят на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Игорь Кобзев:

— По итогам разработки мастер-плана правительство Иркутской области совместно с «Центром развития Байкальского региона», администрациями Байкальска и Слюдянского района разработало проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Кроме того, сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках мастер-плана с привлечением частных инвестиций.

БЦБК с 1966 по 2013 год был градообразующим предприятием Байкальска с населением более 12 тысяч человек. В накопителях комбината за годы работы накопилось порядка 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. Осенью 2020 года правительство России назначило ликвидатором отходов Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом». Постоянно разрабатываются проекты экономического возрождения Байкальска, одним из них стало туристическое направление.

300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города

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