Восемь иркутских баров нарушили антиковидные ограничения

Восемь иркутских баров нарушили антиковидные ограничения, установленные указом губернатора региона. В минувшие выходные представители службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области совместно с полицейскими проверили 50 заведений в областном центре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Не смотря на действующий запрет, восемь баров и клубов после 23:00 продолжали прием посетителей. Так, в ресторане, расположенном на улице Красноказачья, находилось больше 150 человек. Массово нарушались требования масочного режима, не соблюдалась социальная дистанция, никто не проверял у граждан наличие QR-кодов. Аналогичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и Карла Маркса.

Только после вмешательства участников рейдов двери общепитов закрылись, гости разошлись. В отношении руководителей указанных объектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Понимая, что идет рост заболеваемости, в том числе в тяжелой форме мы вынуждены вводить дополнительные противоковидные меры. Систему QR-кодов мы сначала ввели в торговых центрах, с 8 ноября в других местах массового посещения людей. То, какие ограничительные меры вводить, в каком масштабе, решалось в диалоге с медиками, эпидемиологами и предпринимателями. Но это лучше, чем полностью закрыть торговые центры, рестораны или спортзалы. Подчеркну еще раз, все это вынужденные меры. Как долго ограничения будут действовать, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации, темпов вакцинации, а значит, и от каждого из нас.

Справка:

Нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Повторное нарушение требований указа губернатора № 279-уг квалифицируется по части 2 20.6.1.КоАП РФ, санкциями которыми предусмотрено временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, либо значительные штрафы: на граждан в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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