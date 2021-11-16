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Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S

Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S


В программе FPS Boost стало доступно 37 новых игр, среди которых проекты не только с Xbox One, но и игры по обратной совместимости. Список игр в FPS Boost давно не пополнялся, и игроки наверное уже могли забыть, что зачастую проекты в этой программе имеют разные характеристики на Xbox Series X и Xbox Series S, а иногда они могут работать даже на обеих приставках в 120 FPS. Но в этот раз нет никаких сюрпризов.

Все новые 37 игр, которые были добавлены в программу FPS Boost, работают в 60 FPS на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. Ни одна из игр не получила поддержку 120 FPS.

Отметим одну деталь, единственной игрой из нового списка, у которой функция FPS Boost выключена по умолчанию на приставке Xbox Series X, является Gears of War 3. У всех остальных игр из списка функция будет активирована сразу после старта.

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По материалам: newxboxone

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