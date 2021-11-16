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Всероссийский открытый урок будет посвящён Нюрнбергскому процессу

Всероссийский открытый урок будет посвящён Нюрнбергскому процессу

18 ноября в 12:00 по московскому времени состоится Всероссийский открытый урок «Нюрнбергский процесс», посвящённый 76-летию самого известного в мире судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, сообщает Минпросвещения России.
Проект инициирован Минпросвещения России.

В открытом уроке примут участие Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, Наталия Осипова, руководитель проекта «Нюрнберг. Начало мира», Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, исполнительный директор Ассоциации развития педагогического образования.

Вместе с гостями урока ведущие Иван Чуйков и София Хоменко поговорят о Нюрнбергском процессе, о его значении для всего мира, а также о том, почему нельзя забывать страшные преступления, совершённые против человечества.

Кроме того, гости эфира расскажут о федеральном проекте «Без срока давности», направленном на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, о Всероссийском семинаре «Без срока давности», который пройдёт с 5 по 7 декабря 2021 года, и о культурно-просветительском, информационно-образовательном мультимедийном интернет-проекте «Нюрнберг. Начало мира».

Эфир будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие организовано Минпросвещения России и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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