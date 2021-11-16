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Всероссийское Открытое родительское собрание будет посвящено теме ранней профориентации

Всероссийское Открытое родительское собрание будет посвящено теме ранней профориентации

19 ноября в 18:00 по московскому времени состоится Всероссийское Открытое родительское собрание, сообщает Минпросвещения России.

Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Национальной родительской ассоциацией.

Эксперты расскажут, как преодолеть подростковый бунт и пройти процесс сепарации с ребёнком, сохранив с ним доверительные отношения, а также обсудят, как сделать так, чтобы выбор будущей профессии не стал причиной конфликта.

На собрании речь пойдёт также о средних специальных учебных заведениях и самых востребованных специальностях, которые можно освоить в колледже или техникуме.

Спикерами мероприятия станут:

– Виктор Дёмин, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России;
– Юлия Старостина, кандидат психологических наук, психолог кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;
– Дмитрий Милешин, отец студента среднего специального учебного заведения;
– Александр Лысиков, директор Губернского колледжа (Московская область), народный учитель России.

Модератор родительского онлайн-собрания – телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен.

Эфир онлайн-собрания будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Следующее Всероссийское Открытое родительское собрание состоится 17 декабря в 18:00 по московскому времени.

# Общество
По материалам: edu.ru

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