За сутки в России от коронавируса умерло 1 240 человек
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
12:53 Автор: Кристина Стащенко
За минувшие сутки в России от COVID-19 умерло 1 240 человек, всего за пандемию — 257 837. Это следует из данных оперштаба.
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 78, Подмосковье — 54.
Для сравнения, за день до этого от коронавируса скончались 1211 человек.
Число новых случаев коронавируса за сутки составило 36 818 человек в 85 регионах. Это минимальный показатель с 28 октября. Всего за период пандемии коронавирус выявили у 9 145 912 пациентов.
Больше всего заболевших в Москве — 2 606, Санкт-Петербурге — 3 131, Московской области — 2 043.
Меньше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Магаданской области — 33, Чукотском автономном округе — 20, Ненецком автономном округе — 16.
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Число выздоровевших россиян составило 34 161. Всего за период пандемии вылечились 7 846 448 человек.
Доля выписанных пациентов составляет 85,8 процента от общего количества заразившихся.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России впервые за два месяца на прошлой неделе. За минувшую неделю было выявлено 275 579 случаев инфицирования.
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