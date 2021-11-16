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За сутки в России от коронавируса умерло 1 240 человек

За сутки в России от коронавируса умерло 1 240 человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:53  Автор: Кристина Стащенко



За минувшие сутки в России от COVID-19 умерло 1 240 человек, всего за пандемию — 257 837. Это следует из данных оперштаба. 

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 78, Подмосковье — 54.

Для сравнения, за день до этого от коронавируса скончались 1211 человек. 

Число новых случаев коронавируса за сутки составило 36 818 человек в 85 регионах. Это минимальный показатель с 28 октября. Всего за период пандемии коронавирус выявили у 9 145 912 пациентов. 

Больше всего заболевших в Москве — 2 606, Санкт-Петербурге — 3 131, Московской области — 2 043. 

Меньше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Магаданской области — 33, Чукотском автономном округе — 20, Ненецком автономном округе — 16.

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Число выздоровевших россиян составило 34 161. Всего за период пандемии вылечились 7 846 448 человек. 

Доля выписанных пациентов составляет 85,8 процента от общего количества заразившихся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России впервые за два месяца на прошлой неделе. За минувшую неделю было выявлено 275 579 случаев инфицирования.

 

#коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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