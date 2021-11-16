Зудина вместе с сыном пришла поддержать дочь на Бале дебютанток

15-летняя Мария вышла в свет в красном платье в пол15 ноября прошел 10-й — юбилейный — Бал дебютанток Tatler. Тринадцать наследниц известных фамилий России исполнили свой первый вальс под аккомпанемент оркестра. Дебютантками стали Мария Табакова, Александра Дружинина, Марианна Газманова, София Крапивина, Полина Цыганова и другие. А гостями светского мероприятия были певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Юлия Барановская.Вместе с Табаковой пришли и ее родные — мама Марина Зудина и брат Павел Табаков. В качестве наряда Мария выбрала красное атласное платье в пол, которое дополнила длинными серьгами, подвеской на шее и браслетом. Прическа девушки представляла собой распущенные волнистые волосы, собранные по бокам. Табаков же надел черный классический костюм, а Зудина — черное бархатное платье.На своей личной странице в Instagram Марина поделилась роликами с бала. На одном из них Павел о чем-то мило беседует с сестрой, которая в ответ ему смеется. А Табаков опубликовал в своем блоге видео, где Мария танцует свой первый вальс.Напомним, Зудина, будучи еще студенткой, начала отношения с женатым актером и режиссером Олегом Табаковым. Спустя 10 лет они поженились. В 1995 году Марина родила супругу сына Павла, а в 2006 — дочь Марию.