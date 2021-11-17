Алена Апина в шоке от того, как ее выставили на шоу «Суперстар!»

57-летняя певица Алена Апина разозлилась на музыкальный проект, потому что ее выставили в неприглядном виде. Исполнительница хита «Бухгалтер» принимает участие в шоу «Суперстар! Возвращение». Во втором выпуске проекта Алена исполнила композицию «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti. Член жюри Маша Распутина отметила, что песня очень подходит Алене и будто бы взята из ее репертуара. «Молодец, мне очень всё понравилось. И девочки наверху», — заявила исполнительница хита «Играй, музыкант». Стас Пьеха отметил, что номер получился немолодежным, но похвалил артистку за смелость и харизму. Сергей Соседов был более строг. «Исполнено всё вполне ровно, но олдскульная манера исполнения не до конца ложится на современную мелодию. Нужно подстраиваться под новые ритмы, а не только гнуть свое. Иначе модную вещь можно сделать обычным эстрадным шлягером. Что и получилось», — высказался музыкальный критик. Апина попыталась отстоять свою позицию, напомнив Сергею, что это не передача «Один в один». Последней высказалась Лера Кудрявцева. Телеведущая заявила, что номер ей понравился, но не понравилась реакция Алены на критику. Певица начала пререкаться, однако Лера попросила ее адекватно реагировать на слова членов жюри.Алена Апина В итоге проект покинула не Апина, а Наталия Власова. Однако после выхода шоу в эфир Алена разозлилась еще больше. Звезде не понравилось то, как ее снимали операторы. «Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые задницы гимнасток — девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твое плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать», — возмутилась экс-солистка группы «Комбинация». За день до выступления артистка посетила косметолога, и на ее лице остались следы от мезотерапии. Певица рассердилась, что операторы сняли ее в невыгодном ракурсе. «У меня лицо простой русской женщины, а здесь... Потом фотографии прислали... Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!» — огорчилась участница шоу. Апиной не понравилось и то, как сняли ее профайл. Во время интервью артистку вскользь спросили про бывшего мужа Александра Иратова. Звезда коротко ответила. Однако в итоге ролик получился не таким, как она предполагала. «Включаю репортаж, а там всё про мужа. Ребята, я не замужем уже 5-6 лет. Я уже забыла, как он выглядит. А уже вторая передача идет о том, какая я несчастная баба. В профайле говорили, что Александр пропустил меня через мясорубку. Да это я его пропустила через мясорубку! Мне каждый день замуж предлагают», — заверила Алена в интервью «Собеседнику».