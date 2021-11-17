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Алла Пугачева потратила миллионные на устранение внешнего дефекта

Алла Пугачева потратила миллионные на устранение внешнего дефекта
Врач рассказал, что сделала с собой певица Алла Пугачева. Природа щедро одарила Аллу Пугачевой талантом и харизмой, но немного «обделила» по части внешности. С юности будущая звезда эстрады комплексовала из-за несовершенной улыбки. Поэтому, как только она стала много и стабильно зарабатывать, то выделила несколько миллионов на стоматологическую операцию. Хирург-имплантолог Наталья Eлфимова считает, что у Примадонны был врожденный дефект — диастема. Из-за этого у неё образовалась щель между передних зубов. Это можно было оставить «изюминкой» образа, но Алла Борисовна захотела иметь голливудскую улыбку. По мнению специалиста, Алла Борисовна была одной из первых в нашей стране, кто воспользовался установкой имплантов. Ей восстановили жевательные зубы, а также установили виниры.
Алла Пугачева «Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов», — цитирует Елфимову ЭГ. По данным в СМИ на преображение Пугачева потратила около двух миллионов рублей. Впрочем, это еще не самый высокий ценник за подобные манипуляции. Кстати, Елена Темникова с детства имевшая щель между передними зубами решила не избавляться от этой особенности. Такое же решение приняла и Ирина Тонева, которая сделала неидеальную улыбку своей «фишкой». При этом сейчас среди звезд стало модным носить брекеты. На установку металла во рту недавно одновременно решились Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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