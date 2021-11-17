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Аналитики: к 2026 году облачный гейминг займет 5% от общего игрового рынка

Аналитики: к 2026 году облачный гейминг займет 5% от общего игрового рынка


Подразделение Xbox с подпиской Game Pass и сервисом Cloud Gaming является одним из основных игроков на игровом облачном рынке. Подписка Game Pass Ultimate уже сейчас позволяет миллионам игроков запускать полноценные игры для Xbox на своих смартфонах, в браузере на компьютере и на других устройствах.

Аналитики DFC Intelligence отмечают, что сейчас облачный гейминг составляет меньше 1% от общего игрового бизнеса. По их оценкам, в ближайшие 5 лет он вырастит в 5 раз. Аналитики считают, что к 2026 году на облачный гейминг будет приходиться 5% от общего дохода, около $13,5 млрд.

При этом аналитики считают, что «облачный гейминг — это, в первую очередь, не распространение традиционных игр высокого класса, а возможность создания новых форм монетизируемых игр и интерактивных развлечений, которые могут существовать только с использованием облачного распространения».

Напомним, ранее появлялись слухи, что Microsoft работает над MMO игрой с названием PaxDei, в которой «можно будет находиться в различных устройств». Предполагается, что проект станет одной из первых MMO, которая разработана с учетом всех преимуществ облачного гейминга.

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По материалам: newxboxone

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