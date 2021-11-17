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Аналитики: Xbox Series S превзошла по продажам Xbox Series X на нескольких ключевых рынках

Аналитики: Xbox Series S превзошла по продажам Xbox Series X на нескольких ключевых рынках


Игровая приставка Xbox Series S обходит приставку Xbox Series X по продажам на некоторых ключевых рынках. Об этом сообщают аналитики Ampere Analytics. По их мнению, менее мощная игровая приставка Microsoft обходит более мощную из-за ограничений поставок и нехватки компонентов для массового производства Xbox Series X.

Директор по исследованиям игр Ampere Analytics Пирд Хардинг-Роллс указывает следующее по данному поводу:

Двухуровневая продуктовая стратегия Microsoft была смелым шагом при запуске поколения Series, и менее мощная Series S стала самостоятельной на фоне нехватки компонентов и ограничений поставок Xbox Series X.

По словам аналитиков, успех Series S оказывает значительное влияние на продажи цифровых игр Xbox по сравнению с Playstation 5.

По оценкам Ampere, на конец сентября 2021 года семейство Xbox Series было продано в количестве 6,7 миллионов консолей (суммарно). А семейство Playstation 5 — 12,8 миллионов консолей.

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По материалам: newxboxone

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