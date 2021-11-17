Анализ фьючерсов: быки отступили, но не сдались

На прошлой неделе биткоин и Ethreum обновили исторические максимумы на отметках $69 182 и $4875 соответственно. Но затем началось снижение, усилившееся на фоне новостей о подписании президентом США Джо Байденом инфраструктурного плана без поправок о криптовалютах.

Возможно ли возобновление роста в текущей ситуации? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.

BTCUSD

16 ноября биткоин пробил восходящую линию тренда, которая выступала в качестве поддержки с 28 октября.

Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView..

В случае удержания $58 000 можно ожидать консолидации BTCUSD возле этого уровня с последующим ростом к новым историческим максимумам выше $69 000.

При импульсном пробое $58 000 следующая сильная поддержка будет находиться на уровне $53 000.

ETHUSD

Ethereum также пробил восходящую линию тренда на отметке $4470 и на момент публикации нашел поддержку возле $4230.

Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

При сохранении текущей нисходящей динамики Ethereum может повторно протестировать $4000. При этом следующей потенциальной поддержкой на графике ETHUSD станет уровень $3680.

Выводы

По мере приближения биткоина и Ethereum к психологическим отметкам $70 000 и $5000 многие трейдеры начали фиксировать прибыль, что оказало существенное давление на цену активов.

Для продолжения роста рынку необходима консолидация возле сильных уровней поддержки — $58 000 для биткоина и $4000 для Ethereum.