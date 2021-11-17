Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анализ фьючерсов: быки отступили, но не сдались

Анализ фьючерсов: быки отступили, но не сдались


На прошлой неделе биткоин и Ethreum обновили исторические максимумы на отметках $69 182 и $4875 соответственно. Но затем началось снижение, усилившееся на фоне новостей о подписании президентом США Джо Байденом инфраструктурного плана без поправок о криптовалютах.


Возможно ли возобновление роста в текущей ситуации? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.


BTCUSD


16 ноября биткоин пробил восходящую линию тренда, которая выступала в качестве поддержки с 28 октября.


Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView..

В случае удержания $58 000 можно ожидать консолидации BTCUSD возле этого уровня с последующим ростом к новым историческим максимумам выше $69 000.


При импульсном пробое $58 000 следующая сильная поддержка будет находиться на уровне $53 000.


ETHUSD


Ethereum также пробил восходящую линию тренда на отметке $4470 и на момент публикации нашел поддержку возле $4230.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

При сохранении текущей нисходящей динамики Ethereum может повторно протестировать $4000. При этом следующей потенциальной поддержкой на графике ETHUSD станет уровень $3680.


Выводы


По мере приближения биткоина и Ethereum к психологическим отметкам $70 000 и $5000 многие трейдеры начали фиксировать прибыль, что оказало существенное давление на цену активов.


Для продолжения роста рынку необходима консолидация возле сильных уровней поддержки — $58 000 для биткоина и $4000 для Ethereum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
Подразделение Tether займется развитием биткоин-сервисов на базе Lightning Network
Подразделение Tether займется развитием биткоин-сервисов на базе
Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн
Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн
Анализ фьючерсов: быки отступили, но не сдались
Анализ фьючерсов: быки отступили, но не сдались
Лаос представил правила по регулированию криптовалют
Лаос представил правила по регулированию криптовалют
Ripple предложила «реальный подход» к регулированию криптовалют
Ripple предложила «реальный подход» к регулированию криптовалют
В Минфине США опровергли влияние цифрового рубля на санкции
В Минфине США опровергли влияние цифрового рубля на санкции
В Краснодарском крае подвели итоги онлайн-фестивалей школьников и студентов
В Краснодарском крае подвели итоги онлайн-фестивалей школьников и
Объявлены имена девяти лауреатов конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»
Объявлены имена девяти лауреатов конкурса профмастерства «Сердце
В Нижнем Новгороде проходят финальные испытания конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей
В Нижнем Новгороде проходят финальные испытания конкурса «Большая
В Волгоградской области 3,3 тысячи школьников станут участниками осенне-зимних профильных смен 2021 года
В Волгоградской области 3,3 тысячи школьников станут участниками
В Амурской области завершились учебные сборы представителей муниципальных штабов «Юнармии»
В Амурской области завершились учебные сборы представителей

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала

Еще по теме

Курс биткоина приблизился к 18 тысячам долларов
Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше $3 трлн
Трейдер обозначил сильные уровни поддержки цены биткоина
Биткоин рухнул на 25% за несколько часов