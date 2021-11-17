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Анастасия Шубская отпраздновала день рождения с отцом и сестрами без знаменитого мужа

Анастасия Шубская отпраздновала день рождения с отцом и сестрами без знаменитого мужа
Жена хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия Шубская накануне отметила 28-летие с родными, а на мужа смотрела только по телевизору. В этом году Анастасии Шубской пришлось отметить день рождения без мужа. Александр Овечкин отправился на игры, а его супруга улетела в теплые края вместе с отцом Кириллом Шубским, сестрами Марией и Анной Нахапетовыми, сыновьями Ильей и Сережей, где и отметила день рождения в тихом кругу родных.
Анастасия Шубская с отцом и сестрами На курорте Анастасия организовала семейный ужин в изолированном зале ресторана на свежем воздухе – на веранде. Рядом – ни одного постороннего. В отдалении только для ее семьи играл небольшой джазовый ансамбль. После ужина вся компания села смотреть хоккей – играла команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» с «Анахаймом». Правда муж именинницы проиграл, но это не омрачило праздничного настроения.
Анастасия Шубская с огромным букетом от Александра Овечкина Праздничный вечер прошел при свечах и с живой музыкой. К ужину именинница нарядилась в силуэтное платье из шелка с эффектом мерцания оттенка «мокрый велосипед». Изящное серебристое колье и сверкающие босоножки завершили ее праздничный лук.
Анастасия Шубская с сыновьями В Stories Шубская показала кадры с празднования, где запечатлены ее родные. Именинница задувала свечи на торте и принимала поздравления. В том числе, шикарный букет красных роз с романтическим посланием от любимого супруга.
Анастасия Шубская задувает свечи на именинном торте Дочь народной артистки России Веры Глаголевой и Кирилла Шубского уже пять лет счастлива в браке со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Анастасия Шубская подарила спортсмену двоих сыновей — Сергея и Илью. Звездная семья живет на несколько стран. Анастасия с супругом и сыновьями в основном живут в США (Овечкин — нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз»), сестры девушки — в Москве. Встречается семья на торжествах, а также на отдыхе. В день своего рождения Анастасия опубликовала детское фото и обнародовала свое детское прозвище.
Настя Шубская «У этой маленькой девочки, которую первые два года мама называла «наш маленький китаец», а папа на одном из семейных видео, которые мы пересматривали недавно, в надежде, спрашивал, бывает ли, что детки становятся симпатичнее с возрастом🙈 , так вот, у этой девочки, в следующие 28 лет, будет удивительная жизнь: самое лучшее детство, любящая и невероятно дружная семья, хорошие друзья, она закончит институт и через некоторое время встретит своего любимого мужчину, за которого выйдет замуж!», - поделилась с поклонниками Шубская. Анастасия также рассказала, что пережила потерю мамы только благодаря своей семье и родным.  Именинница призналась также, что спокойна за своих сыновей, потому что убеждена, что у них «самый надежный ангел хранитель».  «Сегодня я очень счастлива, счастлива что у меня есть любимый и любящий муж, здоровые дети, большая, дружная семья, настоящие друзья и главное, я чувствую гармонию, и благодарность за все, что имею», - заключила жена Александра Овечкина. «Моя сладость, моя любовь, моя прелесть, с твоим днем! Мы с малышами очень тебя любим! Спасибо, что даришь тепло заботу и радость каждый день! Очень люблю❤️❤️❤️», - публично поздравил жену знаменитый хоккеист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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