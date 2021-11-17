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Анонсирована игра Song of Nunu: A League of Legends Story для Xbox

Анонсирована игра Song of Nunu: A League of Legends Story для Xbox


Издательство Riot Games в рамках мероприятия Riot Forge Showcase анонсировало новый проект от студии Tequila Works (известна по Rime, Deadlight). Это еще одна игра по вселенной League of Legends — проект Song of Nunu: A League of Legends Story. В нем расскажут историю одного из героев вселенной — Нуну, и его друга друга Йетти Виллумпа. Действия игры развернутся в Фрейорльде.

В игре Song of Nunu: A League of Legends Story нужно будет исследовать необычный мир, путешествовать по ледяной тундре и познавать магию. В пресс-релизе проекта говорится, что игроков ждет «эмоциональная история о надеждах, потерях и дружбе, зародившихся на морозе».

Релиз игры Song of Nunu: A League of Legends Story запланирован на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на других игровых платформах в 2022 году. Ниже можно видеть первый трейлер проекта.


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Напомним, что студия Riot Games также выпустила на приставках Xbox другой проект по вселенной League of Legends — игру Ruined King: A League of Legends Story.

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По материалам: newxboxone

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