Анонсирована игра Song of Nunu: A League of Legends Story для Xbox





Издательство Riot Games в рамках мероприятия Riot Forge Showcase анонсировало новый проект от студии Tequila Works (известна по Rime, Deadlight). Это еще одна игра по вселенной League of Legends — проект Song of Nunu: A League of Legends Story. В нем расскажут историю одного из героев вселенной — Нуну, и его друга друга Йетти Виллумпа. Действия игры развернутся в Фрейорльде.

В игре Song of Nunu: A League of Legends Story нужно будет исследовать необычный мир, путешествовать по ледяной тундре и познавать магию. В пресс-релизе проекта говорится, что игроков ждет «эмоциональная история о надеждах, потерях и дружбе, зародившихся на морозе».

Релиз игры Song of Nunu: A League of Legends Story запланирован на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на других игровых платформах в 2022 году. Ниже можно видеть первый трейлер проекта.

Напомним, что студия Riot Games также выпустила на приставках Xbox другой проект по вселенной League of Legends — игру Ruined King: A League of Legends Story.