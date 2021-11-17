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Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi

Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 


Собеседник издания пояснил, что проверка SEC сосредоточена на классификации инструмента. Комиссия считает, что BIA может иметь признаки ценной бумаги, а значит для предложения продукта клиентам его необходимо зарегистрировать. 


Согласно сайту BlockFi, BIA предлагает годовую доходность в 9,5% — показатель значительно превышает среднюю процентную ставку для банковских сберегательных счетов в США (0,06%).


По мнению ведомства, когда потребитель вкладывает свои деньги в «совместное предприятие» (common enterprise) и рассчитывает получить прибыль, участники сделки заключают инвестиционный контракт. Последний попадает под юрисдикцию SEC.


Ранее BlockFi столкнулась с претензиями финансовых регуляторов на уровне штатов. В июле Бюро ценных бумаг Нью-Джерси запретило BlockFi открывать новые счета своим резидентам. 


Позже регулятор Алабамы обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Вскоре стало известно о проверках деятельности BlockFi в штате Вермонт.


В сентября глава платформы Зак Принс заявил, что предлагаемые его компанией сервисы с процентными счетами не подпадают под действие законов о ценных бумагах. По его словам, компания не собирается принимать решение на основании мнения надзорных структур на уровне штатов — все зависит от федеральных органов. 


В том же месяце SEC предупредила биткоин-биржу Coinbase о возможном судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов на базе USD Coin (USDC). Впоследствии компания отказалась от своих планов.


Источники Bloomberg рассказали, что Coinbase и BlockFi — не единственные, кто столкнулся с давлением со стороны SEC. За последние несколько месяцев ведомство якобы разослало «десятки повесток и запросов» в различные криптокомпании. Часть этих писем связана с лендинговыми продуктами, а некоторые — c DeFi-платформами. 


Во всех случаях регулятор сосредоточен на единственном вопросе — является ли тот или иной инструмент ценной бумагой.


Напомним, в октябре BlockFi направила в SEC заявку на запуск биржевого фонда (ETF) на базе биткоин-фьючерсов.


В ноябре компания подала заявку на запуск биткоин-ETF с физическим обеспечением.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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