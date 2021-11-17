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Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение в организациях СПО

Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение в организациях СПО

В Татарстане более 60% выпускников девятых классов выбирают для обучения колледжи и техникумы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. 

«Сейчас конкурс при поступлении в учреждения СПО сравним с высшими учебными заведениями. В некоторые организации конкурс составляет четыре, шесть и восемь человек на место. Средний балл – 4,5–4,8.  Это не только на бюджет, но и на внебюджетное обучение. Желающих огромное количество», – рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин.

Он уточнил, что для родителей учащихся проводятся собрания, на которых специалисты разъясняют, где и какое образование могут получить молодые люди. 

«Спрос есть, а для обучения в республике есть и все возможности», – отметил он.

Эмиль Губайдуллин подчеркнул, что многие выпускники колледжей и техникумов добиваются серьезных успехов в своей работе. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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