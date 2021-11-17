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Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки

Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки


Ориентированный на приватность браузер Brave интегрировал некастодиальный кошелек собственной разработки. Пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты без необходимости установки расширений.



Согласно пресс-релизу, Brave Wallet встроен в браузер, что снижает риски безопасности и потребление ресурсов устройства пользователя. Кошелек позволяет совершать транзакции с цифровыми активами, совместимыми с EVM, а также подключаться к другим кошелькам и децентрализованным приложениям.


Кроме того, пользователи могут:


  • смотреть графики котировок с данными CoinGecko;
  • обменивать фиат на криптовалюту через платформу Wyre;
  • импортировать кошелек из расширений вроде MetaMask и аппаратных устройств Trezor и Ledger;
  • совершать операции с NFT.

https://www.youtube.com/watch?v=wO2tAQNQlNk

Чтобы получить доступ к Brave Wallet, пользователям необходимо обновить браузер до версии 1.32. Они также cмогут и дальше пользоваться привычными расширениями, если захотят.


В 2022 году кошелек получит поддержку блокчейна Solana. Ранее разработчики рассказали, что интеграция даст пользователям возможность создавать аккаунты, осуществлять кроссчейн-свопы через агрегатор Solana DEX, отправлять SPL-токены, а также совершать операции с NFT в этой сети.


Напомним, в марте 2021 года Brave анонсировал поддержку экосистемы Binance Smart Chain.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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