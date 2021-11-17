Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки

Ориентированный на приватность браузер Brave интегрировал некастодиальный кошелек собственной разработки. Пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты без необходимости установки расширений.

Brave browser now has an in-built crypto wallet https://t.co/KIojFMT7g1 — Brave Software (@brave) November 16, 2021

Согласно пресс-релизу, Brave Wallet встроен в браузер, что снижает риски безопасности и потребление ресурсов устройства пользователя. Кошелек позволяет совершать транзакции с цифровыми активами, совместимыми с EVM, а также подключаться к другим кошелькам и децентрализованным приложениям.

Кроме того, пользователи могут:

смотреть графики котировок с данными CoinGecko;

обменивать фиат на криптовалюту через платформу Wyre;

импортировать кошелек из расширений вроде MetaMask и аппаратных устройств Trezor и Ledger;

совершать операции с NFT.

https://www.youtube.com/watch?v=wO2tAQNQlNk

Чтобы получить доступ к Brave Wallet, пользователям необходимо обновить браузер до версии 1.32. Они также cмогут и дальше пользоваться привычными расширениями, если захотят.

В 2022 году кошелек получит поддержку блокчейна Solana. Ранее разработчики рассказали, что интеграция даст пользователям возможность создавать аккаунты, осуществлять кроссчейн-свопы через агрегатор Solana DEX, отправлять SPL-токены, а также совершать операции с NFT в этой сети.

Напомним, в марте 2021 года Brave анонсировал поддержку экосистемы Binance Smart Chain.