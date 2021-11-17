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ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине»

ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине»


17 ноября Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Восемь из них привлекали участников под видом инвестиций в криптовалюты.


Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов StreamForex и GitexCapital. На сайте последней в перечне самых популярных криптовалютных бирж на первом месте находятся обанкротившиеся несколько лет назад Mt.Gox и BTC-e.


У компаний Advertising Platform (Adviev), Crypto Fusion, Evolution Mining, EvoHash, Jasper Invest и Tanzanite (LEN INV) регулятор выявил признаки "финансовых пирамид". Все они обещали инвесторам неоправданно высокие проценты прибыли и реферальные бонусы.


Компания EvoHash, помимо прочего, якобы предоставляла услуги аренды майнинговых мощностей в дата-центрах, работающих на солнечных батареях. При вложениях на сумму 1 млн рублей основатели проекта обещали годовой доход в размере 0,62 BTC.


Напомним, в конце октября в черный список ЦБ РФ попала компания, предлагавшая «майнинг рублевой валюты».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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