Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами

На фоне ужесточения требований KYC биткоин-биржа Binance лишилась лишь 3% пользователей, а сотрудничество с регуляторами уже приносит свои плоды. Об этом глава компании Чанпэн Чжао рассказал в интервью Bloomberg.

На этой неделе Binance выкупила рекламную полосу в газете Financial Times. Биржа опубликовала свод «10 фундаментальных прав криптопользователей» (информация также доступна на отдельном лендинге).

How #Binance plans to welcome the next billion crypto users. pic.twitter.com/0oigvdgQCj