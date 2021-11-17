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Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами

Чанпэн Чжао рассказал о плодах сотрудничества Binance с регуляторами


На фоне ужесточения требований KYC биткоин-биржа Binance лишилась лишь 3% пользователей, а сотрудничество с регуляторами уже приносит свои плоды. Об этом глава компании Чанпэн Чжао рассказал в интервью Bloomberg.



На этой неделе Binance выкупила рекламную полосу в газете Financial Times. Биржа опубликовала свод «10 фундаментальных прав криптопользователей» (информация также доступна на отдельном лендинге).



По словам Чжао, компания решила опубликовать этот список после диалогов с различными регулирующими органами. Он отметил, что данный свод отражает позицию Binance по этому вопросу. Аналогичными соображениями, представленными в более развернутой форме, биржа поделилась с соответствующими государственными структурами.


Ранее финансовые регуляторы некоторых стран, включая Нидерланды, Италию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов касательно деятельности компании. 


На этом фоне CEO Binance опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.


В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей. По словам Чжао, есть «небольшая группа людей», которым такое решение пришлось не по душе, однако 97% пользователей проходят процедуры KYC. 


«Это свободный рынок. Есть и другие платформы, которые они могли бы использовать. В Binance мы решили пойти по пути полного правового соответствия и обязательного KYC для глобальных пользователей в отношении каждой функции. [...] Большинство людей действительно чувствует себя более комфортно, используя лицензированную биржу», — отметил он.


Чжао подчеркнул, что в диалоге с регуляторами важны «личные встречи». Он рассказал, что по мере снятия коронавирусных ограничений в разных странах старается совершать больше рабочих поездок.


«Было много случаев, когда регуляторы сначала со скепсисом относились к нам, а затем, по мере того как мы больше общались с ними, это отношение менялось. [...] Когда люди знакомятся со мной лично, они говорят: “Смотрите, CZ вполне разумный, очень спокойный, совсем не сумасшедший парень”. Так что это [личные встречи] помогает установить доверие», — объяснил он.


По мнению Чжао, Китай для биткоин-бирж останется закрытым на длительное время. Он назвал методы блокировок, применяемые властями КНР, «очень полными и эффективными». 


«Поэтому я не вижу никакого способа, чтобы китайские пользователи могли взаимодействовать с криптовалютными платформами вроде нашей каким-либо разумным образом. Я также не думаю, что в краткосрочной перспективе политика [властей] изменится», — добавил он.


Чжао рассказал, что Binance интересуются инвесторы — с некоторыми компания даже вела переговоры, однако дальше этих обсуждений дело не заходило. В связи с этим CEO считает различные оценки, которые появляются в СМИ, «крайне субъективными».


Глава компании отметил популярность проектов на базе концепции play-to-earn. Он подчеркнул, что существуют и другие модели вроде study-to-learn, а в будущем сообщество увидит еще больше «инновационных вариантов использования, в которых можно делать все, чтобы заработать».


Binance также делает большую ставку на фанатские токены, считая их интересными. Чжао подчеркнул, что старается уделить часть своего времени изучению этих проектов.


В заключении глава биржи коснулся темы ее отказа от децентрализованной модели ведения бизнеса. По словам Чжао, Binance создала несколько холдинговых компаний по всему миру. Детали реструктуризации раскроют «в ближайшее время» —  перед публичным объявлением CEO хочет донести эти сведения до регуляторов.


Напомним, в ноябре Чжао сообщил о планах компании открыть штаб-квартиру во Франции. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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