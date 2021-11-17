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"Чувствую себя плохо": Марк Рудинштейн госпитализирован с сердечным приступом

"Чувствую себя плохо": Марк Рудинштейн госпитализирован с сердечным приступом

75-летний основатель кинофестиваля "Кинотавр" и продюсер Марк Рудинштейн попал в столичную больницу после сердечного приступа, сообщает "Интерфакс".

О своем нынешнем состоянии Марк Рудинштейн сам откровенно рассказал связавшимся с ним журналистам.

"Да, я госпитализирован. Чувствуя себя плохо пока. С сердечным приступом, да", - заявил продюсер. 

Как отмечается, ранее СМИ сообщали, что основатель кинофестиваля "Кинотавр" в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Российская газета" пишет, что прибывшая на телефонный вызов скорая помощь отвезла Марка Рудинштейна в столичную клинику, где медики якобы диагностировали продюсеру инфаркт миокарда. 

По данным издания, в сентябре Марк Рудинштейн перенес экстренную операцию - ему сделали стентирование коронарных артерий, после чего "всё было нормально, но вчера утром Марк Григорьевич пожаловался на боли в области сердца".

Как писал NEWSTES, ранее звезде "Ширли-мырли" Валерию Гаркалину грозит ампутация руки.

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По материалам: uposters.ru

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