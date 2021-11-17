ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд

Специализирующаяся на решениях для экосистемы Ethereum компания ConsenSys закрыла раунд финансирования на $200 млн. Инвесторы, включая HSBC, Marshall Wace и Coinbase Ventures оценили ее в $3,2 млрд.

🔈We have two exciting announcements today!



🦊@metamask now has 21M+ monthly active users.



📈We've raised $200M.https://t.co/FLjkfCIJaG — ConsenSys (@ConsenSys) November 17, 2021

Компания направит привлеченные средства на развитие инфраструктурной платформы Infura и некатодиального кошелька MetaMask, а также расширение штата сотрудников.

Infura используют более 350 000 разработчиков — за год их количество увеличилось на 250%. Решение популярно в секторе DeFi — на базе платформы построены децентрализованная биржа(DEX) Uniswap и протокол MakerDAO. Его также применяют создатели NFT-проектов вроде Art Blocks и Sorare.

Число активных пользователей MetaMask, который также построен на базе Infura, за последний год выросло в 36 раз и превысило 21 млн. В октябре 2020 года ConsenSys добавила в кошелек функцию DEX-агрегатора, которая позволила обменивать токены непосредственно в приложении.

В декабре того же года компания выпустила институциональную версию продукта.

«Темпы внедрения настолько высоки, что с момента заключения летней сделки некоторые из наших основных KPI выросли более чем в два раза», — заявил глава компании Джозеф Любин.

MetaMask взимает 0,875% с каждой сделки, совершаемой через его плагин. Это значительно выше комиссий других децентрализованных платформ вроде SushiSwap и Curve. Согласно Dune Analytics, в 2021 году кошелек принес компании более $208 млн дохода.

Напомним, в ноябре 2021 года Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена.