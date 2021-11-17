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ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд

ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд


Специализирующаяся на решениях для экосистемы Ethereum компания ConsenSys закрыла раунд финансирования на $200 млн. Инвесторы, включая HSBC, Marshall Wace и Coinbase Ventures оценили ее в $3,2 млрд.



Компания направит привлеченные средства на развитие инфраструктурной платформы Infura и некатодиального кошелька MetaMask, а также расширение штата сотрудников.


Infura используют более 350 000 разработчиков — за год их количество увеличилось на 250%. Решение популярно в секторе DeFi — на базе платформы построены децентрализованная биржа(DEX) Uniswap и протокол MakerDAO. Его также применяют создатели NFT-проектов вроде Art Blocks и Sorare.


Число активных пользователей MetaMask, который также построен на базе Infura, за последний год выросло в 36 раз и превысило 21 млн. В октябре 2020 года ConsenSys добавила в кошелек функцию DEX-агрегатора, которая позволила обменивать токены непосредственно в приложении.


В декабре того же года компания выпустила институциональную версию продукта.


«Темпы внедрения настолько высоки, что с момента заключения летней сделки некоторые из наших основных KPI выросли более чем в два раза», — заявил глава компании Джозеф Любин.


MetaMask взимает 0,875% с каждой сделки, совершаемой через его плагин. Это значительно выше комиссий других децентрализованных платформ вроде SushiSwap и Curve. Согласно Dune Analytics, в 2021 году кошелек принес компании более $208 млн дохода.


Напомним, в ноябре 2021 года Любин намекнул на возможность появления у MetaMask собственного токена. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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