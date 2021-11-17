Депутаты ЗС и Молодежного парламента прочитали послание молодёжи поколения-2011

Торжественное вскрытие конверта с посланием от молодежи 2011 года к молодёжи 2021 года состоялось 16 ноября в музее Иркутска. Десять лет назад идею с закладкой капсулы с посланием предложил Молодежный парламент при ЗС. Тогда депутаты Законодательного собрания во главе с Людмилой Берлиной поддержали ребят. Почетную миссию вскрыть конверт предоставили председателю ЗС Александру Ведерникову и директору музея истории Иркутска Сергею Дубровину. На мероприятии также присутствовали областные парламентарии и представители молодежного парламента. В конверте оказалось письмо и диск с адресами электронных почт и личными пожеланиями каждого участника акции — всего 200 листов, сообщает пресс-служба ЗС региона.

Андрей Фоменко, председатель Молодежного парламента при ЗС в 2011 году:

— Когда мы готовили послание для молодежи будущего, мы представляли, каким мы хотим видеть родной регион через десять лет. Собрали всех активистов, выстроили слово «Иркутск» на площади перед стадионом «Труд», зачитали послание, запаковали в конверт и передали директору музея Иркутска на хранение. Я рад присутствовать на вскрытии этого конверта. И надеюсь, что это станет доброй традицией.

Вице-спикер Ольга Носенко поблагодарила музей Иркутска за то, что сохранили капсулу и высказала надежду на продолжение акции. В свою очередь вице-спикер Лариса Егорова отметила целеустремленность сегодняшней молодежи и предложила продлить хранение следующей капсулы больше, чем на десять лет.

Георгий Любенков, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

— Сегодня мы перенеслись на десять лет назад, и в 2011 году никто и не предполагал, что будет происходить в 2021. Необходимо продолжать делать добрые дела и стремиться к тому, чтобы молодежь 2031 года уже не знала, что такое локдауны, а больше занималась творчеством.

Ольга Безродных подчеркнула, что следующее послание будет нести новые ключевые моменты такие как здоровье и активная гражданская позиция: «Мы должны понимать, что молодежь — инвестиции в будущее, от этого зависит развитие нашего региона и страны в целом. Поэтому необходимо поддерживать ее во всех сферах».

Послание следующему поколению может оставить каждый житель Иркутской области. Для этого необходимо записать короткое видео и отправить на почту Молодежного парламента .

Александр Ведерников:

— В обращении к молодежи 2031 года, скорее всего, будут слова «коронавирус», «локдаун», «куар-код», именно эти слова не позволили нам собраться на площади возле стадиона «Труд» вместе с молодежью тех лет. Ведь никто не предвидел, что так изменится жизнь к настоящему моменту. Такова жизнь и нам вместе нужно побеждать все трудности! Когда мы откроем эстафету напутствий на следующее десятилетие — оставляйте самые смелые и амбициозные пожелания, которые могут закончиться самым непредвиденным результатом.