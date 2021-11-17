Депутаты ЗС приняли в первом чтении областной бюджет 2022-2024 годов

Областной бюджет 2022-2024 годов принят в первом чтении. Законопроект, внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, рассмотрен сегодня, 17 ноября, на 42-й сессии Законодательного собрания. Бюджетная политика субъекта РФ исходила из контекста роста экономики региона, которая в этом году выходит на допандемийный уровень, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В первом чтении депутаты Законодательного собрания утвердили основные параметры областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 202,6 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета — 36,2 миллиарда рублей. Расходы планируются в объеме 211,3 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета запланирован в сумме 8,7 миллиарда рублей, или 5,3% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

В соответствии с федеральным прогнозом, Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического развития в ближайшие три года. Исходя из этого проект главного финансового закона формировался таким образом, чтобы в полном объеме выполнять все обязательства перед жителями Иркутской области. Растущий экономический и инвестиционный потенциал региона позволяет прогнозировать рост собственных доходов.

Одной из ключевых задач расходной части бюджета является достижение национальных целей развития. В предстоящем трехлетнем периоде на реализацию 11 национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов планируется направить почти 78 миллиардов рублей.

Среди приоритетных направлений — выполнение социальных обязательств перед населением региона, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат. Так, в следующем году на социальную сферу планируется направить более 2/3 расходов областного бюджета, или 146 миллиардов рублей.

Будет продолжена поддержка реального сектора экономики, в том числе сельхозтоваропроизводителей. Сюда же относятся расходы на содержание, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Предусмотрено выделение субсидий ресурсоснабжающим организациям и транспортным предприятиям.

Общий объем бюджетных инвестиций на следующий год в объекты государственной и муниципальной собственности составят 18,2 миллиарда рублей. В 2022-2024 годах к финансированию планируется строительство, выкуп, реконструкция 63 объектов социальной сферы в 23 муниципальных образованиях.

Общий объем межбюджетных трансфертов из областной казны в местные бюджеты в 2022 году запланирован в объеме 76,8 миллиарда рублей. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев объявил, что следующий год станет годом работы экономического блока регионального кабинета министров с муниципальными образованиями.

Константин Зайцев:

— Подход в отношении муниципалитетов будет пересмотрен. Нам необходимо выявить их финансовые возможности, активизировать работу органов местного самоуправления по эффективному использованию экономического потенциала территорий, понять, сколько нужно дополнительных средств из областного бюджета для развития каждого из муниципальных образований.

На плановый период 2023 и 2024 годов соответственно утверждены доходы в объеме 204,4 миллиарда рублей и 214,8 миллиарда рублей, расходы — 210,5 миллиарда рублей и 215,9 миллиарда рублей, дефицит — 6,1 миллиарда рублей и 1,1 миллиарда рублей. Далее предстоит совместная работа регионального правительства и депутатского корпуса по подготовке областного бюджета ко второму чтению.