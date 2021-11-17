Дежавю: как расшифровать послания из прошлого

Вадим Карасев

Дежавю — это феномен, который наука пытается объяснить десятки и даже сотни лет, но к одному единому выводу ученые в этом вопросе так и не пришли. Эксперты в области эзотерики считают, что дежавю — это зашифрованные послания из прошлого.

Мы можем только догадываться о том, как построена Вселенная и бытие в целом. Говорят, что дежавю может указывать нам на наше главное предназначение. Кто-то считает, что у этого явления есть разумное объяснение, а кто-то видит в нем нечто духовное.

Что такое дежавю

Дежавю — это когда нам кажется, что происходящее сейчас уже происходило ранее. Мы видели что-то или чувствовали что-то идентичное. Это очень странно воспринимается. Если вы не испытывали этого ранее, то можете не бояться, что пропустите дежавю в будущем, если оно произойдет. Первый раз оно оставляет порой неизгладимые впечатления.

С научной точки зрения дежавю представляет собой сбой в работе мозга. Все наши воспоминания четко структурированы, поэтому к абсолютному большинству из них ведут определенные «нити». Грубо говоря, мы помним о чем-то одном только потому, что помним о чем-то ином. Одно приводит к другому. Дежавю — это когда данная связь рушится, а воспоминание о месте, человеке, вещи или событии всплывает случайно, минуя логические связи. Это лишь одно из многих, но самое распространенное объяснение.

Второе объяснение, которое тоже весьма популярно, говорит нам о том, что дежавю может быть забытым сновидением. Мозг ранее проигрывал какой-то сценарий в голове, пока ваше тело отдыхало. Вы это не запомнили, но это осталось где-то в подкорке сознания. В итоге вы увидели что-то, что напомнило тот опыт в сновидениях.

Происходит дежавю довольно редко и не у всех людей. Кто-то может испытывать его довольно часто, раз в месяц или даже раз в неделю, но таких людей крайне мало. В основном это происходит раз в полгода-год. У кого-то встреча с дежавю происходит и вовсе раз за всю жизнь.

Дежавю и послания из прошлого

Из-за того, что данный феномен не получается объяснить при помощи науки, за дело взялись эксперты в области магии и эзотерики. По их мнению, дежавю — это голос из прошлого.

Согласно кармической теории мироздания и жизни, перед началом жизни на Земле душа каждый раз выбирает свою судьбу. Это значит, что мы перед переселением в новое тело уже знаем, что с нами будет происходить. Считается, что дежавю — это проблески памяти души, которые время от времени появляются у людей. Вот что это может значить, по мнению экспертов:

Скоро должно произойти что-то очень важное. Не исключено, что перед началом новой жизни ваша душа увидела что-то крайне важное, поэтому запомнила этот момент. Во время дежавю вы вспоминаете, что уже видели происходящее сейчас — еще до начала этого жизненного пути.

Вы все делаете правильно. Есть версия о том, что дежавю люди ощущают в те моменты, когда всё следует правильному жизненному сценарию. Вы на верном пути.

Некоторые эксперты считают, что дежавю происходит в те моменты, когда вы вспоминаете свои прошлые жизни. Они обычно стираются в вашей памяти на время пребывания на Земле, но и тут порой происходят различные сбои в системе. Если вы ощутили, что переживали когда-то ранее то, что происходит с вами сейчас, вы действительно переживали это, но в одной из своих прошлых жизней, которых может быть огромное количество.

Если вы встречаете человека, который кажется вам знакомым до боли, это тоже указывает на связь с прошлыми жизнями. Душа этого человека была очень важна для вас. Вы можете не вспоминать, почему его лицо так знакомо. Вы все равно этого не вспомните. Он мог причинить вам боль в прошлой жизни или в одной из них принести вам добро, оказать помощь.