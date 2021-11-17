Дмитрий Маликов влюбился в брюнетку

Как сообщает пресса, певец Дмитрий Маликов едва не развелся из-за молодой красавицы. Артист со стороны выглядит абсолютно образцовым семьянином, но у всех можно найти скелет в шкафу. По информации в СМИ, 11 лет назад певец был в шаге от развода с женой Еленой. Причиной проблем в звездной семье стала роковая брюнетка Ирина Антоненко, ставшая в 2010 году победительницей конкурса «Мисс Россия». Маликов, по слухам, не устоял перед красотой молодой модели. Как сообщает источник, певец был настроен серьезно и хотел оставить супругу ради новых отношений. Однако Елена боролась за то, чтобы сохранить их брак. На какие меры она пошла ради того, чтобы удержать мужа, никто не знает.Ирина Антоненко «Дмитрий настолько потерял голову, что жена Елена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы (которая значительно моложе ее)», — сообщает ЭГ. К счастью, семья Маликова не развалилась. Более того в 2017 году пара решилась на второго общего ребенка. Сына супругов выносила и родила суррогатная мама. Марк появился на свет в начале 2018 года. Рождение долгожданного мальчика отбило у артиста желание засматриваться на молодых красоток. Любопытно, что сам Дмитрий никогда не делился в интервью комментариями о проблемах в браке. Он привык не афишировать подробности личной жизни. Этому же правилу следует его дочь Стефания, которая отказывается признавать факт романа с хоккеистом Кириллом Капризовым.