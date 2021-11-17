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Дмитрий Тарасов собрался сесть на шею жены

Дмитрий Тарасов собрался сесть на шею жены
34-летний футболист Дмитрий Тарасов рассказал, на что собирается содержать семью. Спортсмен месяц назад объявил, что приостанавливает спортивную карьеру и берет небольшой перерыв, чтобы больше времени проводить с семьей и заниматься новорожденным сыном. Такое решение футболиста никого не шокировало: его успехи давно сошли на нет. С конца 2020 года он фактически нигде не играет. Публику удивило лишь, что Дмитрий не исключил возможность своего возвращения на поле, так и не отважившись признать очевидное. Возможно, все дело в том, что Тарасов пока понятия не имеет, чем будет заниматься в будущем, а ведь ему нужно содержать Анастасию Костенко, их троих детей, а еще выплачивать алименты на старшую наследницу. Этим же вопросом озабочены и поклонники спортсмена, которые то и дел спрашивают его в сторис, на что он теперь будет жить. Одному из заинтересованных пользователей футболист сегодня ответил.
Дмитрий Тарасов с женой «Отличный вопрос. Я сам думаю об этом всегда. Но у меня есть моя любовь, она будет меня содержать полностью!», — заявил Тарасов, показав камерой на жену, укачивающую на руках их сына. Дмитрий представил всё в виде шутки, однако доля правды в его словах есть. Ведь Костенко не только рожает и воспитывает детей футболиста, но и успевает строить собственную карьеру в качестве модели и блогера. Анастасия получает неплохие деньги за рекламные посты, а еще, живя с мужем в Казани, где он играл за местный клуб «Рубин», она открыла магазин одежды. Конечно, суммы гонораров Костенко не сравнимы с миллионными доходами в Инстаграме Ольги Бузовой, бывшей жены Тарасова, однако и у Анастасии есть весомые накопления, которые позволили ей прошлой осенью купить себе квартиру в элитном ЖК за 17 миллионов рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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