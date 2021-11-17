Дочь Табакова высказалась о скандальном интервью Елены Прокловой

Актриса Елена Проклова намекнула, что Табаков ее домогался. Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова накануне в числе дебютанток танцевала вальс на паркете в доме Пашковых, где проходил бал Tatler. 15-летняя Мария уже имела опыт выходов в свет с родными, но официально была представлена светской публике только вчера. Она, как и остальные участницы, тщательно готовилась к этому мероприятию. Первая примерка наряда для бала прошла в Милане. Платье несколько раз пришлось переделывать — были проблемы с горловиной, поэтому готовый наряд Мария получила буквально в последний момент.Мария Табакова с мамой и братом Мария рассказала, что пока не думает идти по стопам родителей. Она сосредоточена на учебе и задумывается о получении высшего образования в сфере дизайна или моды. Поступать в театральный дочь Табакова боится, так как оправдать фамилию, которую она носит, ей будет очень сложно. Впрочем, от съемок в кино Мария отказываться не собирается и, если предложат, с радостью примет предложение. Кстати, во время общения с журналистами дочь Зудиной прокомментировала и скандальные слухи о своём отце. Судя по всему, она в курсе обвинений, которые высказывала Елена Проклова, и хотя Мария еще подросток, она уже всё понимает. «На слухи я стараюсь не обращать внимания. Да и мама по этому поводу не особо переживала, потому что наш самый близкий круг точно знает, что правда, а что нет», — цитирует Марию КП. Напомним, что вместе с дочкой Зудиной дебютировала и наследница Олега Газманова. Марианна выбрала для появления перед гостями мероприятия яркий образ.