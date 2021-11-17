Дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова получила заветную золотую медаль

Фигуристка Татьяна Навка трогательно поздравила семилетнюю дочь Надю с победой. Надежда с ранних лет пошла по стопам знаменитой мамы. Девочка делает успехи в фигурном катании и воспринимает неудачи близко к сердцу. Олимпийская чемпионка в танцах на льду сегодня рассказала, что Наде удалось завоевать золотую медаль. Двукратная чемпионка мира опубликовала фотографии, на которых ее дочь держит заветную награду и диплом. На Песковой было то же платье, что и во время предыдущих состязаний. «Старания и труд, всё перетрут! 👆 Моя маленькая фигуристка тренировалась, старалась и победила!🥳 👆⛸️ Так держать дальше! 💪 Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту! 🏆🔝», — сказали Наде и надели медаль на ее шею.Дочь Татьяны Навки на пьедестале После награждения фигуристка надела комфортное персиковое платье и смыла яркий сценический грим. Девочка показала золото перед камерой. «Дорогие мама и папа! Посвящаю вам эту победу!» — улыбнулась дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Татьяна восхитилась успехами Нади. «Старания и труд всё перетрут! Моя маленькая фигуристка тренировалась, старалась и победила! Так держать дальше! Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — написала Навка. Ее поддержали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Алика Смехова, Илья Авербух и другие звезды. Поклонники оставили много теплых слов для мамы и дочери. «Какая умничка! Есть, в кого!», «Надюша, молодец!», «И платье понравилось на этот раз?», «Вот радость для родителей! Поздравляю!», «Справедливость восторжествовала!», «Умница, обожаю вашу доченьку», «Маленькая трудяжка», «Милейшая девчушка», «Такой борец! Труженица! Поздравляю!», «Вся в маму», «Маленькая сильная дюймовочка», «Это порода», «Кто бы сомневался», «С такой мамой по-другому быть не может», — высказались фолловеры.