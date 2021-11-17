Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler

Вадим Карасев

Вчера вечером состоялось одно из главных светских событий столицы — Бал дебютанток Tatler. Но вальсами и полонезами все, конечно, не закончилось — на афтепати в "Особняке на Волхонке" гостей ждала уже совсем другая повестка. Гвоздем ночной программы стало выступление дрэг-шоу Насти Ивлеевой "Королевские кобры". Впрочем, многие посчитали, что это скорее еще один гвоздь в крышку гроба с элитарностью, на которую Tatler претендует, — опасное сближение светского мира с миром блогеров все еще будоражит тусовку. Начиналось все с дискуссий про "инстаграмщиц и люкс", ну а продолжается до сих пор — возмущениями по поводу все той же Насти на обложке Tatler и появлением Иды Галич в видео Vogue.

Ну ни к чему после "балы, лакеи, юнкера", Владимира Спивакова за пультом делать на афтепати выступление травести-шоу. Ариан Романовский, видимо, несколько переоценивает важность дружбы с Анастасией Ивлеевой,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера".





Настя Ивлеева

Сама Настя в шоу тоже блеснула — ее танец в телеграм-канале "Только никому" уже окрестили "Разведенная Настюшка в активном поиске". В уместности шоу для афтепати Бала дебютанток, впрочем, усомнились многие. Юные девушки и их родители явно были в некотором замешательстве.

Представители младшего поколения чувствовали себя так, будто их заставили смотреть "Американский пирог" с родителями. Старшее ждало внимания, комплиментов и светских бесед, а попало из бара в довольно похабное кабаре. "Дождались, идем с дочкой к трансвеститам по QR-кодам", — вздохнул муж актрисы Кутеповой,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".













На афтепати, как и на самом балу, Ивлеева появилась в довольно мрачном образе: черное платье, черные волосы. То ли все еще траур по разводу, то ли Настя где-то так долго гуляла на Хэллоуине, что потом сразу оказалась на балу, то ли мы наблюдаем зарождение нового, готического периода Ивлеевой. Поскольку Настя изо всех сил претендует на звание иконы моды в шоу-бизнесе, то о том, что артист обязан переодеваться, она, видимо, уже слыхала. И даже посмотрела на то, кто менял маски наиболее успешно, — от Боуи до Мадонны и Гвен Стефани.









Шоу "Королевские кобры"





То ли "кобры" так загипнотизировали людей, то ли после таких пируэтов иметь дело с танцами в этот вечер уже никому не хотелось, но танцпол, судя по сторис, был несколько пустоват для вечеринки, по которой все, как уверяли, очень соскучилась.

Ну хоть что делайте со мной, а люблю я все это! Балу Tatler 10 лет! Как же все дети и мы все выросли, хотим мы этого или нет: срослись, сдружились, наверно, повзрослели, но не стали сварливыми, старыми и скучными,

— поделилась своими впечатлениями после бала Виктория Шелягова.

Владимира Спивакова на афтепати сменил Сергей Оранж (он же Сергей Плешаков, он же арт-директор бара "Симачев") и взялся за исполнение тоже своего рода классики — классики любой дискотеки за полночь. На танцпол заманивали и Уитни Хьюстон с ее I Wanna Dance With Somebody, и Джорджем Майклом с его Freedom! '90, но поддавались на эти уловки в основном Лиза Аминова и Ариан Романовский, которые задорно прыгали на танцполе, пока другие в основном предпочитали покачивать бедрами, не отходя от столиков с шампанским и закусками.

"Крепким орешком" оказалась, впрочем, и дебютантка Софья Лансере. Предусмотрительно сменив бальное платье в пол на более подходящее дискотеке мини, а шпильки на кроссовки, она еще долго кружилась на танцполе с партнером, ну а с Марией Табаковой зажигала под Let's Get Loud Джей Ло. В это время Эммануэль Турецкая все не сдавалась и совершенствовала свой вальс с партнером в сторонке.





Софья ЛансереСофья Лансере и Мария Табакова





Эммануэль Турецкая





Лиза Аминова и Ариан РомановскийАриан РомановскийДарья КоноваловаОльга Карпуть и Дарья КоноваловаИлона СтольеОльга Карпуть и Алена Чендлер









Надя Бесчетникова