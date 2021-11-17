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Елена Ханга рассказала, кто спас ее от запоя

Елена Ханга рассказала, кто спас ее от запоя
Ведущая Елена Ханга призналась, что был период, когда ей очень хотелось выпить. Телеведущая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как едва не увлеклась спиртными напитками. «Когда я делала передачу «Принцип домино», то очень уставала. Приходила домой, и мне нужна была хоть какая-то разрядка. Я думала, что сейчас все дома лягут спать, а я быстренько выпью. Я смешивала апельсиновый сок с мартини. Покупала себе орешки. Все раскладывала по столу», сказала Елена Ханга.
Елена Ханга По словам Ханги, за ее действиями следила свекровь. Она неожиданно появлялась на кухне и «мешала процессу». «На другой день я возвращалась с передачи. Закуску снова расставляла по столу. Но свекровь все обламывала. Не судьба мне было выпить. Так и не стала выпивать. Она все слышала. Просто как мудрая женщина она не делала мне замечания», — заявила Елена Ханга. Напомним, что Елена Ханга вела программу «Принцип домино» с 2001 по 2006 год. Одно время ее соведущей была Дана Борисова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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