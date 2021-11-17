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Елена Ханга высказалась об алкогольной зависимости Даны Борисовой

Елена Ханга высказалась об алкогольной зависимости Даны Борисовой
Телеведущая Елена Ханга рассказала о пагубной привычке коллеги. Ведущая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась об алкоголизме своей коллеги Даны Борисовой. «Это просто меня рядом с ней не оказалось. Со мной она вела себя прилично. Это очень важно, когда тебя поддерживают дома», сказала Елена Ханга.
Дана Борисова Как отметила Елена Ханга, человеку, чтобы не сорваться, нужна безусловная любовь со стороны близких людей. «Когда тебя любят, несмотря ни на что. Что бы с тобой не было. Тебя примут и помогут. Тебе не будут делать замечания. Тебе просто помогут, не говоря ни слова», — заявила Елена Ханга. Напомним, что Елена Ханга и Дана Борисова вели вместе программу «Принцип домино». Одно время у Борисовой были проблемы с алкоголем и наркотиками. Она даже проходила лечение в зарубежной клинике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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