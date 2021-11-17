Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году

ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году

Страны Евросоюза обсуждают возможность создания к 2025 году совместных вооруженных сил быстрого реагирования для вмешательства в кризисные ситуации. Проект получил название "Стратегический компас ЕС", пишет "Коммерсант".

Предварительная численность контингента нового соединения составит 5 тысяч человек, а в его состав войдут части сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил.

"Нам нужно больше оперативности, надежности и гибкости для выполнения всего спектра задач по управлению военными кризисами... Мы должны быть в состоянии реагировать на неизбежные угрозы или быстро реагировать на кризисную ситуацию, например на миссию по спасению и эвакуации или операцию по стабилизации во враждебной среде", - говорится в проекте.

Предполагается, что силы быстрого реагирования будут действовать без поддержки США и НАТО, ЕС самостоятельно определит их цели, задачи и возможности применения.

После вывода американских и европейских войск из Афганистана этим летом западные СМИ, в частности немецкая газета Süddeutsche Zeitung, начали писать о беспомощности Европы в военном плане.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана
Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам
Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам «Криминального чтива»
Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам
Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox
Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox
Эксперты предупредили о риске злоупотреблений из-за «экосистемных криптовалют»
Эксперты предупредили о риске злоупотреблений из-за «экосистемных
В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум
В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум
В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»
В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для
ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году
ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году
Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение в организациях СПО
Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат

Еще по теме

Руководство ЕС обрисовало сроки создания своей армии
НАТО утроила численность сил быстрого реагирования
Состав сил быстрого реагирования НАТО за три года увеличили в три раза
Литовские военные с января начнут выполнять дежурство в силах НАТО