ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году

Вадим Карасев

Страны Евросоюза обсуждают возможность создания к 2025 году совместных вооруженных сил быстрого реагирования для вмешательства в кризисные ситуации. Проект получил название "Стратегический компас ЕС", пишет "Коммерсант".

Предварительная численность контингента нового соединения составит 5 тысяч человек, а в его состав войдут части сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил.

"Нам нужно больше оперативности, надежности и гибкости для выполнения всего спектра задач по управлению военными кризисами... Мы должны быть в состоянии реагировать на неизбежные угрозы или быстро реагировать на кризисную ситуацию, например на миссию по спасению и эвакуации или операцию по стабилизации во враждебной среде", - говорится в проекте.

Предполагается, что силы быстрого реагирования будут действовать без поддержки США и НАТО, ЕС самостоятельно определит их цели, задачи и возможности применения.

После вывода американских и европейских войск из Афганистана этим летом западные СМИ, в частности немецкая газета Süddeutsche Zeitung, начали писать о беспомощности Европы в военном плане.



