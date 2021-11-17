Фермерам хотят разрешить торговлю на своих огородах
01:22 Автор: Анна Шушкина
Законопроект: № 1212907-7
Фермерам и сельхозкооперативам могут разрешить продавать произведённую ими продукцию на территории своих участков. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 17 ноября.
В настоящий момент у сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств нет права реализовать произведённую продукцию на территории хозяйства. Это препятствует развитию фермерской торговли и способствует росту цен, считают в кабмине.
Документом предлагается дать фермерам и сельхозкооперативам право устанавливать нестационарные объекты и продавать продукцию там, где она была произведена. Для торговли они смогут использовать пристройки к фермерскому дому, столы с навесами или киоски.
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При этом инициатива предусматривает и ряд ограничений: нестационарные торговые объекты не должны нарушать почвенный слой. Торговля возможна в зданиях и сооружениях, входящих в состав фермерского хозяйства. Так, молоко можно будет продавать прямо на ферме, а рядом со вспаханным полем будет нужно поставить палатку.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.
#сельское хозяйство #торговля