Фермерам хотят разрешить торговлю на своих огородах

01:22 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1212907-7

Фермерам и сельхозкооперативам могут разрешить продавать произведённую ими продукцию на территории своих участков. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 17 ноября.

В настоящий момент у сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств нет права реализовать произведённую продукцию на территории хозяйства. Это препятствует развитию фермерской торговли и способствует росту цен, считают в кабмине.

Документом предлагается дать фермерам и сельхозкооперативам право устанавливать нестационарные объекты и продавать продукцию там, где она была произведена. Для торговли они смогут использовать пристройки к фермерскому дому, столы с навесами или киоски.





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При этом инициатива предусматривает и ряд ограничений: нестационарные торговые объекты не должны нарушать почвенный слой. Торговля возможна в зданиях и сооружениях, входящих в состав фермерского хозяйства. Так, молоко можно будет продавать прямо на ферме, а рядом со вспаханным полем будет нужно поставить палатку.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

#сельское хозяйство #торговля

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