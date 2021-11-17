Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения





Вместе с ноябрьским обновлением приставок Xbox Series X | S и Xbox One, компания Microsoft выпустила обновление для геймпадов Xbox One с Bluetooth (а также геймпадов Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller). Теперь контроллеры поддерживают некоторые функции нового поколения.

Уменьшение задержки. Функция Dynamic Latency Input (DLI), которая была представлена при выпуске Xbox Series X | S в качестве инновационной для снижения задержки между нажатием на кнопку на геймпаде и обработкой ее на устройстве, теперь доступна и для контроллеров по обратной совместимости — Xbox One с Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller.

Bluetooth Low Energy. Функция позволяет улучшить стабильность сопряжения геймпадов с устройствами. Кроме того, она дает возможность быстро между ними переключаться, как это ранее было реализовано для контроллеров Xbox Series X | S. Достаточно дважды на геймпаде нажать кнопку подключения, чтобы переключить между сопряженными устройствами (к примеру, консолями Xbox и PC).