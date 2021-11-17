Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

Правительственный законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

"Мы его [законопроект] одобряем и поддерживаем. Задача — не закрыть рестораны, кафе, ТРК [торгово-развлекательные комплексы], задача — сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы все работало. Бизнес, рабочие места — все должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность", — сказал Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

В минувший понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Вышел апдейт для Forza Horizon 5, который исправляет проблемы
Вышел апдейт для Forza Horizon 5, который исправляет проблемы
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке
Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России
Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России
Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN
Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN
Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна
Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года
Дмитрий Маликов влюбился в брюнетку
Дмитрий Маликов влюбился в брюнетку
Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X
Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox
ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд
ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года

Топ на сегодня

Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании

Еще по теме

В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
Кондратьев назвал плюсы включения трассы к Крымскому мосту в число федеральных
Продукцию под брендом «Сделано на Кубани» представили в магазинах Сочи
Кубанские власти контролируют ситуацию с коронавирусом