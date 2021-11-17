Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

Вадим Карасев

Правительственный законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы его [законопроект] одобряем и поддерживаем. Задача — не закрыть рестораны, кафе, ТРК [торгово-развлекательные комплексы], задача — сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы все работало. Бизнес, рабочие места — все должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность", — сказал Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

В минувший понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

