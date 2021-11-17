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Интерес иркутян к онлайн-распродажам вырос на 60%

Интерес иркутян к онлайн-распродажам вырос на 60%

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data* проанализировали интерес жителей Иркутской области ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик и аудитория онлайн-магазинов увеличились в 1,6 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, сообщает пресс-служба МегаФона.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок в Приангарье: за время распродажи их посетили около 50% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress** – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 56% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries*** с ростом в 36%. Тройку лидеров замкнул Ozon**** с показателем в 18%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 61% покупателей. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 12,5% интернет-пользователей, товарам для спорта и книгам – по 5%, далее следуют детские товары, на которые пришлось 4%.

В столице региона мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах увеличился по сравнению с прошлым годом на 62%. Другие города области также демонстрируют высокий рост интереса к онлайн-шопингу: так, в Ангарске трафик на интернет-площадках увеличился на 57%, а в Братске – на 45%. Причем представительницы прекрасного пола стабильно удерживают лидерство в посещении онлайн-магазинов, где расходуют в 2,2 раза больше мобильного трафика, чем мужчины.

Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

Подробно
* Big Data – Большие данные
** ООО «АЛИЭКСПРЕСС». ОГРН 1170521000198, ИНН 0521016585 КПП 052101001. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН РАЙОН ЛЕВАШИНСКИЙ СЕЛО УЛЛУАЯ УЛИЦА АЛИГАДЖИ АКУШИНСКОГО ВЛАДЕНИЕ 58
*** ООО «Вайлдберриз» реквизиты, ИНН: 7721546864, ОГРН: 1067746062449 142181, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. Подольск, Коледино Д.,ТЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛЕДИНО, Д. 6, СТР. 1
**** Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6 ОГРН 1027739244741

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По материалам: irk

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