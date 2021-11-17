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Ирина Слуцкая заявила, что спортсмены должны стоять за страну, а не за деньги

Ирина Слуцкая заявила, что спортсмены должны стоять за страну, а не за деньги
Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что ее слова переврали. 42-летняя спортсменка заявила, что ее слова перевернули с ног на голову. «Во возрасту я еще не пенсионер, а призовых не получаю. Конечно, единородные выплаты есть после олимпиад. Многие фигуристы после 40 выступают и зарабатывают, но есть и другие, у которых закончилась карьера — закончилось и все», — объяснила фигуристка в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». Слуцкая так и не стала олимпийской чемпионкой. Звезда лишь дважды призер. «На рекламных контрактах многие начинают зарабатывать. Век спортсменов очень короткий, кто-то в 16 лет карьеру заканчивает… Мы после травм встаем, не долечиваемся. Температура 40, спортсмен должен стоять за свою страну, а не за деньги. Мы настолько фанаты своего дела! Но рано или поздно спортсмен становится обычным гражданином», — добавила она.
Ирина Слуцкая Отметим, что за золото Олимпиады спортсмены получают 61 тысячу долларов (4,5 миллиона рублей). Ирина рассказала, справедливо ли выплачивают такие деньги за успешное выступление на Играх. «Эти суммы формирует правительство, мы не можем сравнивать свою экономическую ситуацию с ситуацией в других странах. Мы должны сказать спасибо, что есть такая сумма, где-то и тысячу долларов платят. Я большую часть жизни в спорте и понимаю, что если народ не смотрит женскую тяжелую атлетику, то туда деньги не придут. Потолок зарплат в спорте? Нужно спонсорам запретить платить и все. Спорт — это здесь и сейчас, ты должен схватить все, что возможно», — заключила фигуристка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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